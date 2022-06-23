В департаменте транспорта ввели новую должность замдиректора

За счет упразднения одной должности главного специалиста

Сегодня, 23 июня, на заседании правительства Севастополя были внесены изменения в действующую структуру департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, создав там должность замдиректора.

Необходимость введения новой должности была пояснена расширением функций департамента в части внедрения интеллектуальных транспортных систем, развития газозаправочной и электрозаправочной инфраструктур.

«Учитывая включения новых задач вводится должность заместителя департамента за счет исключения одной штатной единицы специалиста отдела капитального ремонта», —доложил директор департамента Павел Иено.

Он отметил, что при этом общая численность вверенной ему структуры не изменится и составит 56 штатных единиц. Финансирование сохранится в пределах бюджетных ассигнований.

Напомним, недавно у губернатор Севастополя Михаила Развожаева появилось два новых заместителя — Сергей Толмачев и Николай Гордюшин.

Ольга Сурикова