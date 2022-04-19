Заксобрание Севастополя утвердило Развожаеву двух новых замов

К ним у депутатов возникло много вопросов

Сегодня 19 апреля депутаты заксобрания на пленарном заседании утвердили кандидатуры Сергея Толмачева и Николая Гордюшина на должности заместителей губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Во время представления Толмачева и Гордюшина перед парламентариями Развожаев отметил: «За обоих своих заместителей в конечном итоге отвечаю я. Я вас прошу поддержать моих заместителей, важно, чтобы их статус был полноценный, чтобы они, кроме того, что работают по поручению губернатора, получили политическую поддержку от представительного органа власти».

Толмачев в своей самопрезентации напомнил, что он курирует департамент внутренней политики, управление информационной политики и управление природных ресурсов и экологии.

Докладчик заметил, характеризуя свою работу во внутренней политике, что в Севастополе огромная насыщенная политическая жизнь, в законодательном собрании представлено только 5 политических партий, есть еще большое количество непарламентских партий и общественных организаций

«Что касается информационной политики. Я имел возможность поработать во многих регионах РФ. Город Севастополь — это один из самых насыщенных регионов с точки зрения информационности, представленности различных СМИ. Только 6 телеканалов у нас в городе представлено. Для города с таким количеством населения это рекорд, не в каждом городе миллионнике столько есть», — подчеркнул он.

Свое кураторство управлением экология, он пояснил тем, что это, в том числе, и внутренняя политика, это право людей на чистую среду.

Во время выступления в ходе обсуждения данного вопроса глава фракции ЛДПР Илья Журавлев выразил уверенность, что под началом Толмачева политическим партиям в Севастополе будут предоставлены равные права на представленность в информационном поле и при обсуждение политических процессов. А также будет уделено внимание ухудшению экологической ситуации в городе, увеличению количества свалок и ухудшения состояния общественных пространств.

В поддержку Сергея Толмачева проголосовало 17 парламентариев, 3 проголосовали «против». Лидер севастопольских коммунистов заявил, его фракция не поддержала эту креатуру.

В своем докладе Николай Гордюшин уточнил, что его работа ведется по четырем направлениям: архитектура и градостроительство, имущественные и земельные отношения, охрана объектов культурного наследия.

К нему у депутатов возникло больше всего вопросов по хаотичной застройке Севастополя, до сих пор неостановленной стройке на склоне на улице Адмирала Макарова, строительстве ТЦ возле штаба Черноморского флота, постановке на кадастровый учет ОКН, принятия ПЗЗ, которые могут в последствии противоречить Генеральному плану, оптимизации рынка рекламы, состояния здания костела в центре города.

На ряд вопросов, в том числе возможного строительства ТЦ возле штаба флота, взялся отвечать и губернатор Михаил Развожаев. Он попытался объяснить, что там, в первую очередь, рассматривается возможность возведения многоуровневой парковки, а потом уже торговых площадей.

За Николая Гордюшина севастопольские депутаты проголосовали единогласно: 21 «за».

С сегодняшнего дня у губернатора Севастополя Михаила Развожаева официально 7 заместителей: Алексей Парикин, Светлана Пирогова, Игорь Михеев, Александр Кулагин, Мария Литовко, Николай Гордюшин и Сергей Толмачев.

Ольга Сурикова