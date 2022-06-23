На набережной Балаклавы изымут еще три земельных участка для строительства яхтенной марины

Главное уже изъято

Правительство Севастополя 23 июня приняло решение об изъятии еще нескольких земельных участков в рамках реализации мероприятий по созданию яхтенной марины в Балаклаве.

Директор департамента имущественным и земельных отношений Александр Ксенофонтов уточнил, что предполагается изъятие трех земельных участков, площадью 29о кв.м , а также двух объектов недвижимости.

«Ориентировочная кадастровая стоимость объектов недвижимости, подлежащих изъятию, составляет 2млн 641 тысяча 543 рубля. Точная рыночная стоимость будет определена по результатам оценки», — доложил Ксенофонтов.

Также было уточнено, что земельные участки расположены на набережной Назукина и по улице Новикова, с правой стороны Балаклавской бухты.

Напомним, ранее сообщалось, что при строительстве яхтенной марины в Балаклаве из федеральной собственности передадут целый ряд объектов в в ведение города, в том числе и объекты Минобороны.

Ольга Сурикова