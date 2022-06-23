В Керченском проливе спасли семь человек на самодельном плоту и лодке из фанеры

Пытались переплыть пролив

В Керчи росгвардейцы за не сколько дней спасли семь человек, оказавшиеся в проливе в опасной ситуации.

В один из дней военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере «СКАТ» доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива.

Вскоре произошла практически аналогичная ситуация: люди передвигались на лодке из фанеры – для их спасения росгвардейцы использовали специальный скоростной катер «Сарган», сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ольга Сурикова