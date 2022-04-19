ЛДПР поддержала кандидатуру Сергея Толмачева на должность заместителя губернатора Севастополя

Кандидатура согласована

Во время заседания в заксобрании Севастополя рассматривалась кандидатура Сергея Толмачева на должность заместителя губернатора Севастополя. Вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев выступил с речью по поводу обсуждаемого вопроса.

По словам Ильи Журавлева, решением фракции ЛДПР депутаты поддерживают кандидатуру Сергея Александровича.

«Взаимодействие правительства Севастополя с общественными объединениями играют особую роль в построении гражданского общества. Именно заместителю губернатора, курирующему внутриполитический блок, необходимо выступать в роли главного коммуникатора между властью и региональными объединениями политических партий Севастополя», — прокомментировал вице-спикер.

Добавив также, что за 8 лет на этом посту сменилось немало руководителей. И каждый раз приходилось выстраивать взаимодействия с чистого листа.

«Многие проблемы города до сих пор остаются нерешенными. Вот некоторые из них: нет закона, гарантирующего равенства политических партий, представленных в законодательном собрании при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом. Хотя аналогичные законы уже приняты и успешно действуют в большинстве регионов России. Группой депутатов разработан проект такого закона, он уже прошел экспертизу в Контрольно-счетной палате, при внесении в заксобрание будет направлен губернатору и в Департамент финансов. Как правило, именно Департамент финансов выступает тем загадочным «заградительным барьером», о который упирается большинство законодательных инициатив», — отметил Илья Журавлев.

Высказав уверенность, что Сергей Толмачев может стать локомотивом, который уровняет права политических партий в городе федерального значения.

Кроме этого, Илья Журавлев обозначил проблему в области защиты окружающей среды. В городе зафиксировано ухудшение экологической обстановки, связанное с несанкционированными свалками строительных отходов, отсутствием должной чистоты и ухоженности городских пространств.

В заключении вице-спикер отметил также важность формирования нового состава Общественной палаты в 2023 году.

«Новая Общественная палата должна состоять исключительно из настоящих лидеров общественного мнения города-героя, нацеленных на плодотворную работу и результат, а сама палата должна быть эффективной площадкой для обсуждения инициатив и обмена мнений. Уверен, что в новом созыве Общественной палаты совместными усилиями мы недопустим прежних проблем, возникавших при формировании ее состава и избрания руководящих органов».