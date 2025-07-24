В Балаклаве ограничат въезд к площади 1 Мая: проезд — по пропускам, для гостей запустят шаттлы

В Балаклаве с 25 июля изменится схема движения в районе площади 1 Мая. Ограничения связаны со строительством канализационного коллектора и будут действовать до конца туристического сезона.

Проезд к площади будет разрешен только местным жителям, спецтранспорту, работникам сферы услуг и владельцам маломерных судов — по специальным пропускам. Оформить их можно в Балаклавском муниципальном округе или в ПАО «Мостотрест». За разъяснениями можно обратиться по телефону 63-00-85.

Для остальных въезд будет закрыт. Туристам предложат оставить автомобили на перехватывающих парковках на улицах Строителей и Крестовского (район Шампанерии). Оттуда каждые 15 минут будут курсировать шаттлы до площади 1 Мая.

Ограничения вводятся по решению правительства Севастополя и направлены на снижение транспортной нагрузки в условиях масштабных работ.

Напомним, на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев устроил разнос своему заместителю Павлу Иено из-за транспортного хаоса в районе площади 1 Мая. Развожаев предложил рассмотреть запрет на въезд нерезидентов и добавил, что не стоит делать вид, будто всё хорошо

Дмитрий Островский

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