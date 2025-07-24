Севэлектроавтотрансу не хватает более 100 водителей: рейсы срываются, но чиновники не видят проблемы

Штатная численность — 773 водителя, фактически работают 667. Это минус 13% от необходимого числа. На фоне регулярных жалоб горожан на срывы рейсов, особенно на маршрутах № 23 и № 94, Клышко направил запрос о причинах. Но, по его словам, департамент дал ответ с формулировками, которые не отражают реальную картину.

Так, в официальном ответе говорится, что в 2024 году было пропущено лишь 0,28% рейсов, а за пять месяцев 2025 года — всего 0,02%. Но эти цифры, как пояснил Клышко, приведены не от общего числа запланированных рейсов, а от числа выполненных, что, по сути, искажает картину.

Тем временем, в соцсетях севастопольцы продолжают жаловаться: «Автобусы стоят по три штуки на стоянке, а люди ждут по 30–45 минут. Это летом, когда много отдыхающих с детьми!» — написал житель города о ситуации на «Зурбагане» с маршрутом № 23.

В департаменте транспорта на это ответили, что в ближайшее время запланирован выезд на контроль движения автобусов, включая проблемные направления.

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Проблема с кадрами в «Севэлектроавтотрансе» не нова. В прошлом году только за лето с предприятия уволилось около 40 водителей. Официально — по собственному желанию, переезду и другим причинам. Неофициально — сотрудники жаловались на давление со стороны руководства и снижение зарплат.

В качестве одного из решений Никита Клышко предложил закупить для города автобусы особо большого класса («гармошки»), которые позволяют перевозить больше пассажиров при меньшем количестве водителей. Но в департаменте транспорта инициативу отклонили.

Там заявили, что использование сочленённой техники в Севастополе нецелесообразно из-за холмистого рельефа, плотной застройки и стеснённых условий. Хотя, как отмечают эксперты, далеко не все маршруты проходят по узким улицам с подъёмами — многие вполне подходят для таких автобусов. В итоге — водителей не хватает, автобусов не дождаться, жалобы множатся, а власти продолжают ссылаться на статистику, которая не всегда отражает реальность.

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