Развожаев — заму: «Это уже вакханалия, а не движение!»

На заседании правительства губернатор Михаил Развожаев устроил разнос своему заместителю Павлу Иено из-за транспортного хаоса в районе площади 1 Мая.

«Мы там и коллектор проложили, и светофоры поставили — а толку? Это уже не дорожное движение, а вакханалия. Ничего не едет — ни туристы, ни местные», — заявил губернатор.

Развожаев предложил рассмотреть запрет на въезд нерезидентов и добавил, что не стоит делать вид, будто всё хорошо: «Лучше честно сказать людям: оставьте машину на перехватывающей парковке, пройдите пешком. Здоровье поправите».

Также он возмутился ситуацией с парковкой и «специально обученными людьми, которые там всё “распределяют”»: «Как будто снова в 90-х. Причём “распределяют” на местах для инвалидов». Чиновникам поручено срочно разработать предложения до следующих выходных.

Читайте также: Развожаев потребовал ускорить запрет наливаек в жилых домах: «Давайте уже заканчивайте диалоги с депутатами»

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города