Атаки БПЛА на Крым и Сочи. Что это было?

В ночь на среду Севастополь вновь оказался в эпицентре воздушной атаки — украинские формирования провели масштабный налёт с использованием модернизированных беспилотников Ан-196 «Лютый». По данным экс-сотрудника пресс-службы Минобороны РФ Михаила Звинчука, опубликованным в Telegram-канале «Рыбарь», удары были частью скоординирированной атаки по Крыму и югу России.

Что произошло в Севастополе

С 19:11 до 01:45 над акваторией Черного и Азовского морей и городами Севастополь, Керчь и Саки действовали силы 31-й дивизии ПВО и авиация Черноморского флота. В общей сложности сбито и подавлено средствами РЭБ 36 беспилотников, 16 из которых — над Севастополем.

По предварительным данным, запуск дронов был осуществлён с территории Одесской области, предположительно из района Коблево, где размещаются подразделения БПЛА ГУР Украины.

В Севастополе обломки уничтоженных дронов упали в жилой зоне недалеко от одной из школ. По информации издания, зафиксированы повреждения кровли и забора, а также небольшие возгорания в поле. Пострадавших среди мирного населения, по официальным данным, нет.

Помимо Севастополя:



▪️ над Керчью сбито 2 БПЛА;



▪️ в районе Саки 1 дрон подавлен средствами радиоэлектронной борьбы;



▪️ над Азовским морем — сбито 3;



▪️ над акваторией Черного моря — 14.

Цель удара и эффективность ПВО

Как сообщает «Рыбарь», в Крыму основной целью украинской атаки, вероятно, был аэродром Бельбек. Однако все БПЛА, задействованные в атаке, были уничтожены или подавлены. Модифицированные Ан-196 стали значительно опаснее: они летают ниже, маневрируют активнее и сложнее обнаруживаются.

По мнению военных аналитиков, атака была приурочена ко времени окончания переговоров в Стамбуле — видимо, с целью продемонстрировать боеспособность Украины и продолжение активных боевых действий вне зависимости от дипломатических процессов.

Атака на Сочи: новый маршрут через Абхазию

К полуночи, уже после окончания первой волны атаки, украинские формирования нанесли ещё один удар — на этот раз по территории Краснодарского края.

С 00:14 до 02:06 над Черным морем, Сириусом и Адлерским районом Сочи силы ПВО, РЭБ и маневренные группы уничтожили 25 беспилотников:



▪️ 20 были сбиты средствами ПВО,



▪️ 5 подавлены РЭБ.

Интерес представляет маршрут подлета:



▪️ 5 дронов зашли со стороны моря и были уничтожены расчётами С-300ПМ-2,



▪️ 20 — со стороны Абхазии: 15 сбиты ПВО и наземными группами, ещё 5 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Три беспилотника, заметив угрозу, отклонились от курса и ушли через ущелье Псоу в сторону Северного Кавказа.

В результате падения обломков и прилётов в Сочи зафиксированы возгорания, оперативно ликвидированные пожарными. По предварительной информации, погибли две женщины, ещё трое пострадали. Также были временно приостановлены вылеты из аэропорта.

Показательная эскалация

По мнению Михаила Звинчука, такие атаки свидетельствуют о продолжении эскалации конфликта в прифронтовых регионах. Несмотря на переговорный процесс, удары по критической инфраструктуре и военным объектам не прекращаются.

В небе в момент атак зафиксирована активность французского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения E-3F, что может говорить о внешнем содействии в координации полётов БПЛА.

Атаки дронов на Крым и юг России становятся всё более сложными — применяются новые маршруты, обходные пути, используются рельефы местности. Обострение ситуации требует от ПВО постоянной адаптации и усиления защиты стратегически важных направлений.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города