В Балаклаве начали выдавать пропуска

Как уже сообщалось, теперь доехать до площади 1 Мая на своей машине могут только местные жители, работники сферы услуг и владельцы маломерных судов.

Пропуска для резидентов уже начали выдавать в офисе «Мостотреста» на улице Новикова, 1. Старые пропуска по-прежнему действительны.

Остальным предлагают оставить машину на перехватывающей парковке на улице Строительной и пересесть на автобусы №27 или новый маршрут №32-Э.

На участке организовано реверсивное движение со светофором и работа регулировщиков. На улице Калича дежурят эвакуаторы.

Первую неделю новые правила работают в тестовом режиме, подчеркнули в правительстве Севастополя.

Напомним, на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев устроил разнос своему заместителю Павлу Иено из-за транспортного хаоса в районе площади 1 Мая. Развожаев предложил рассмотреть запрет на въезд нерезидентов и добавил, что не стоит делать вид, будто всё хорошо

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя