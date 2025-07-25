Как будут работать МФЦ Севастополя 28 июля

Как уже сообщалось, в понедельник, 28 июля, объявлен нерабочим праздничным днем.
Правительства Севастополя опубликовало график работы соцучреждений города.
Все государственные поликлиники и больницы работают в штатном режиме.
Отделения МФЦ по следующим адресам работают в порядке текущей очереди на выдачу документов:
— ул. Вокзальная, д. 10;
— пр-т Генерала Острякова, д. 15;
— пр-т Героев Сталинграда, д. 64;
— ул. Павла Корчагина, д. 34;
— ул. Леваневского, д. 24.
Прием документов осуществляется только по предварительной записи.
Управление адресной соцподдержки населения в понедельник не работает. Записавшимся будет предложено в телефонном режиме записаться на другой день. Подать заявления на пособия также можно через Госуслуги.
Ольга Сурикова
Фото: правительство Севастополя