В Саратове взрыв газа разнес дом

Россия
25-07-2025

 

 

Взрыв произошёл в жилом 10-этажном доме в Саратове, погибли 3 человека, среди них 1 ребёнок

Произошло обрушение торца с 10-го по 1-й этаж.

Также есть пострадавшие среди пешеходов — на них упали обломки.

Также пострадал соседний дом и десятки машин.

Есть опасность  нового обрушения.

Предварительная причина, по информации городских властей, утечка газа.

Ольга Сурикова
Фото: соцсети

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