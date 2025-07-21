В Азовском море исчезает бычок. Учёные нашли возможные причины

Сотрудники Института биологии южных морей (ИнБЮМ) не нашли бычка у берегов Азовского моря в ходе июльской экспедиции по Херсонской и Запорожской областям. Специалисты обследовали участки от Геническа до Бердянска и зафиксировали возможное исчезновение одной из ключевых промысловых рыб региона.

По словам начальника экспедиции Игоря Мосейченко, во время контрольного лова в прибрежной зоне не удалось поймать ни одного бычка. Причиной, по его мнению, может быть чрезмерный вылов в прошлые годы. Подтверждают это и местные рыбинспекторы: популяция начала резко сокращаться ещё несколько лет назад.

По данным института, в украинский период на этих участках активно использовались сейнера с донными тралами — это грубый способ промысла, разрушающий кормовую и нерестовую базу. До 1990-х годов вылов бычка в советское время вёлся преимущественно маломерными судами и мелкой драгой, не причиняя ущерба экосистеме.

Одновременно учёные ИнБЮМ продолжают оценку радио — и хемоэкологического состояния моря. В рамках экспедиции отобраны десятки проб воды, донных отложений и водорослей для анализа на радионуклиды, ртуть и тяжёлые металлы. Эти исследования проводят впервые с момента вхождения новых территорий в состав РФ.

По словам руководителя отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ Натальи Мирзоевой, цель — комплексная оценка состояния экосистем Азова на фоне усиливающейся антропогенной нагрузки и сравнение современных данных с архивными наблюдениями советского и постсоветского периода.

Напомним, в Севастополе уничтожили более тонны незаконной рыбы.

Дмитрий Островский

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