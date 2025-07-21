Севастопольские таможенники задержали крупную партию контрабанды

Сотрудники Севастопольской таможни в ходе осмотра теплохода, прибывшего в порт города, обнаружили крупную партию судовых запасных частей — 994 протектора, которые не были указаны в сопроводительных документах.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Согласно статье, нарушителю грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара, а также возможна конфискация. Изъятые детали направлены на экспертизу для установления всех обстоятельств дела. Расследование продолжается.

Напомним, Крымская таможня передала на нужды СВО 11 тягачей и прицепов, конфискованных у Украины.

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