Развожаев потребовал ускорить запрет наливаек в жилых домах: «Давайте уже заканчивайте диалоги с депутатами»

На заседании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев резко высказался по поводу затягивания с принятием закона, который должен запретить размещение так называемых «наливаек» на первых этажах жилых домов.

Поводом для обсуждения стало постановление о цифровизации контрольно-надзорной деятельности, представленное директором департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Натальей Скорюковой. Она уточнила, что цель документа — привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Губернатор тут же напомнил, что поручал подготовить и внести изменения, которые позволят избавиться от баров и точек розлива алкоголя в многоквартирных домах.

— Конечно, нам предлагается поддержать, но у меня большая просьба к юроблоку и прокуратуре: давайте уже избавимся от наливаек. Такое поручение давалось, а ВОЗ и ныне там, — сказал Развожаев.

Вице-губернатор Светлана Пирогова ответила, что законопроект «находится на рассмотрении в заксобрании» и «ведётся диалог с депутатами».

Губернатор не стал скрывать раздражения:

— Давайте уже заканчивайте диалоги. Если кто-то против — давайте об этом честно расскажем. Я по партийной линии готов вас поддержать. Политически считаю, это правильное и востребованное людьми решение. А если кто-то будет сопротивляться — это уже их проблема, как цивилизованно заниматься этим делом.

Ранее власти обещали ввести жёсткие ограничения на продажу алкоголя в жилых зонах. Законопроект обсуждается с весны.

Напомним, еще в 2020 году в Севастополе вступил в силу закон, запрещающий торговать алкоголем в помещениях площадью менее 50 кв. метров и которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к нему территориях. Такое решение было принято 20 октября депутатами Заксобрания в ходе очередной сессии.

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