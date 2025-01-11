Усилен контроль за выловленной в Черном море свежей рыбой

Россельхознадзор и местные управления ветеринарии с января усилили контроль за качеством выловленной в Черном море рыбы, заявил президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма (АРСК) Валерий Сивочуб, пишет ТАСС. По его словам, проводятся расширенные анализы по выявлению загрязнения рыбы нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе.

«Это в наших интересах — иначе нам трудно будет отвечать на все эти вопросы касательно качества продукции. А начиная с января каждый день образцы каждых суток вылова по приходе в порт исследуют по всем этим показателям по всему Черному морю», — добавил Сивочуб.

Глава АРСК подчеркнул, что рыболовы избегают мест, где существуют риски попасть в зону мазутного загрязнения, так как это может привести к серьезным убыткам. При этом он отметил, что сделать это нетрудно, так как загрязнению подвержена лишь узкая полоса вдоль берега Крыма, тогда как рыболовецкие суда работают гораздо дальше в море.

Напомним, разлив нефтепродуктов в Черном море и Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря. Из-за попавшего на берег мазута в Севастополе, как и в ряде других южных регионов России, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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Ольга Сурикова