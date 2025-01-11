Учеными названы наиболее эффективные методы устранения ЧС с разливом мазута

При ликвидации чрезвычайных ситуаций с выбросом мазута в Черном море стоит учитывать мировой опыт и уже существующие в российской практике. Самым действенным в этой ситуации должно было стать своевременное ограждение бонами всей территории, где дрейфует мазут, а также при использовании современных технологий, рассказали «Ведомости Юг» эксперты.

Доцент кафедры транспорта, хранения нефти, газа и нефтегазопромыслового оборудования ВШЭНиГ Олеся Крайнева разъяснила, что мазут является высоковязкой жидкостью, нефтяные частицы долго могут оставаться загрязняющей нефтяной пленкой, в том числе, на поверхности. Среди эффективных методов сбора этих загрязнений с поверхности воды Крайнева назвала механический способ, который заключается в сборе нефтяных пятен специальными скиммерами, с последующей утилизацией. Еще один эффективный метод – термический, который применяли в Мексиканском заливе, где произошла авария нефтяной скважины в 2010 г.

«Собранную определенной толщины пленку сжигают. Возможно, этот метод выглядит жутковато из-за горящего пламени, тем не менее, он один из эффективнейших и позволяет быстро нейтрализовать нефть, а также дать доступ кислорода микроорганизмам и животным, которые живут в воде», – сообщила доцент кафедры ВШЭНиГ.

При этом в Черном море можно применять широкие методы очистки, в том числе те, которые невозможно использовать в северных водоемах.

«Так как ситуация произошла в теплом море, эффективно применение окисляющих бактерий. Если использовать механические и термические методы, то система быстро восстановится, критической ситуацию назвать нельзя, так как отработанные в России технологии есть», – сказала Крайнева. Она добавила, что важно завершить основные работы до существенного повышения температуры воды в весенне-летний период, когда вязкость мазута снижается, а скорость его распространения в водах растет.

Кандидат технических наук, доцент кафедры химической технологии твердого топлива Института химических и нефтегазовых технологий Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева Елена Ушакова отметила эффективность применения сорбентов в зоне разлива нефтяных продуктов, однако все зависит от комплекса сопутствующих факторов: температуры воды, скорости ветра, волнения на поверхности воды и прочего.

«Сорбенты не всегда доходят до того места, где есть разлив, если поверхность воды неровная и присутствует ветер, так как сорбенты в основном – это углеродный материал, они очень легкие, их может относить от пятен», – говорит Ушакова, подчеркивая, хороших сорбентов много, но вопрос их применимости уже другой. В этой связи наиболее эффективными эксперт считает магнитные сорбенты. В частности, КузГТУ создает такие сорбенты на основе отходов угольных промпредприятий и деревообработки.

«Чтобы сорбентами можно было управлять, мы создаем ядро на основе магнетита. Сами собой ядра не магнитятся, но при наличие магнитного поля они начинают притягиваться к нужной поверхности. Течение относит сорбенты от нужной локаций, но в связи с тем, что мы на них воздействуем магнитом, они будут оставаться на месте», – рассказала о современном методе Ушакова. Она добавила, что даже после того, как сорбент отработал на каком-либо из пятен, его можно перемещать на другое пятно магнитами.

По словам Крайневой, в Черном море осложняет ситуацию тот факт, что значительная часть нефтяного загрязнения уже достигла берега. Это пограничная зона, где вода соприкасается с сушей и происходит постоянное перемешивание загрязнителя с песком и почвой. Это значит, мазут становится собирать сложнее и методов для устранения меньше. В таком случае эффективными становятся сорбенты и бактерии, применимые в теплом климате.

Напомним, разлив нефтепродуктов в Черном море и Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря. Из-за попавшего на берег мазута в Севастополе, как и в ряде других южных регионов России, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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Ольга Сурикова