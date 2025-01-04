Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута находят в разных местах и оперативно убирают.

На берегу пляжа «Звездный берег» был обнаружен мазут на площади примерно 100 кв.м. Спасатели ПСП «Север» и местные жители убрали территорию.

Загрязнения были видны на берегу пляжа «Голубая бухта».

В Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефтепродуктов и мазут на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа «Нахимовец».

Местные жители вместе со спасателями вышли на берег Северной стороны и очищали берег.

Утром сотрудники Севприроднадзора убрали пляж Серебряный.

«Пока загрязнения незначительные, мы справляемся силами Спасательной службы Севастополя, МЧС, Горхоза, Севприроднадзора и наших подведов. Принял решение на оперативном штабе назначить ответственных за каждую территорию, сформировать базу волонтеров, которые имеют опыт работы в Краснодарском крае и в Крыму: в первую очередь будем при необходимости привлекать их. Если вы имеете опыт, звоните по номеру 112 и оставляйте свои контакты. Если у вас нет опыта, но есть огромное желание помогать, то тоже, конечно, звоните. Координировать работу волонтеров в Севастополе будет Павел Харламов, он занимался подобной работой в Анапе», — отметил губернатор.

Глава региона возглавил оперативный штаб по ситуации с мазутом. Сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения.

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор продолжают вести мониторинг ситуации, осматривая всю береговую линию.

При обнаружении мазута или птиц, испачканных в мазуте, необходимо звонить по номеру 112.

Ранее Севкор писал о мазуте на пляже Андреевка.