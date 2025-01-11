Советы для тех, кто помогает спасать пострадавших от мазута птиц

В группе волонтеров Севастополя и Крыма появились рекомендации для тех, кто работает с птицами:

Обратите внимание, птицы переносят вирусы + опасна сама работа с мазутом

Следите за тем, чтобы не переохлаждаться

Не пренебрегаем масками и перчатками

Обязательно использование защитных очков и плотных высоких перчаток

Моем руки

Не выходим на смену заболевшими

Делаем перерывы каждые 2 часа

Пьём и питаемся отдельно от зоны с птицами

Не стоит часто ходить из тëплого помещения на улицу и обратно

Перед сменой обязательно зостерин ультра 60%, Регидрон, тёплый чай. Глаза закапать увлажняющий каплями

Во время смены полисорб либо другие сорбенты+ трио сульфат натрия . Тёплое питье и следить за глазами если начинается жжение и сильное покраснение срочно капаем Ирифрин + Визин.

После работы обязательно термальная обработка тела горячей водой (терпимая температура) + активированный уголь 1 таблетка на 10 кг веса+ зостерин ультра+ ибупрофен.

«Ребята, ваше здоровье очень важно! Вы/мы самый главный ресурс. И мы не поможем птицам и морю, если сами будем нуждаться в помощи», — написал автор поста с рекомендациями @Romikbusik и разрешил ему писать по вопросам здоровья.

Напомним, разлив нефтепродуктов в Черном море и Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря. Из-за попавшего на берег мазута в Севастополе, как и в ряде других южных регионов России, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова