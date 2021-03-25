Управляющие компании Севастополя систематически не перечисляют деньги за электроэнергию

Долг уже составил около 50 миллионов рублей

Управляющие компании Севастополя должны за электроэнергию 48 млн рублей, при чем деньги эти жильцами оплачены, а вот до поставщика услуги не дошли. Об этом заявили в «Севэнергосбыте», передает «Вести.Севастополь».

Сейчас жильцы около 170 домов опасаются отключений электроэнергии и повторного выставления счетов. Для решения ситуации им порекомендовали менять управляющую компанию.

«Надо в рамках законодательства составлять протокол общего собрания, соответствующие дальнейшие решения об исключении этой организации из формы управления на данной доме, переизбрание другой и, соответственно, исключение из лицензии данного дома. То есть мы с людьми будем проводить такую работу, то есть объяснять, как работает жилищное законодательство, как работать с управляющими компаниями, поскольку эта организация все-таки нанимается собственниками жилых помещений», – рассказа директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, что делать людям в таких ситуациях.

В свою очередь, директор предприятия «Севэнергосбыт» Руслан Борягин подчеркнул, что управляющие компании систематически нарушают законодательство и не перечисляют им деньги, которые люди платят поставщику электроэнергии.

«Действительно, идет, наверное, некий вывод этих денежных средств на какие-то иные нужды, а на какие – мы со своей стороны в правоохранительные органы соответствующие заявления направили», – отметил Борягин.

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Другим способом решения проблемы могут стать изменения в федеральном законодательстве, которые планируют инициировать севастопольские депутаты. Собственникам квартир хотят предоставить возможность платить за электроэнергию, которая тратится на общедомовые нужды, напрямую поставщику. Сейчас это возможно сделать только через управляющую компанию.

Напомним, в Севастополе планируется принятие закона, который официально закрепит за муниципальными округами контроль за управляющими компаниями.

Ольга Сурикова