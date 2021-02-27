Грязные дворы, обшарпанные подъезды и текущие крыши – что не так с нашими «управляшками»

Оправдывают ли «управляшки» ожидания севастопольцев, решил разобраться корреспондент «Севкора»

ЖКХ – самая болезненная тема практически для всех регионов страны. Севастополь, к сожалению, не стал исключением. Последние годы показали: тарифы растут ежегодно, а порой и ежеквартально, а качество работы коммунальщиков становится все хуже и хуже.

Естественно, первичными структурами, отвечающими за нашу с вами комфортную жизнь и качественную инфраструктуру внутри и вокруг наших домов, являются управляющие компании, в народе называемые «управляшками».

Когда-то в советское время они назывались ЖЭКами, в украинские – РЭПами, сегодня – управляющими компаниями.

Всего в городе таких компаний 54, из них 10 самых крупных – это государственные (наследники тех самых РЭПов), остальные – частные.

В ведении государственных управляющих компаний сегодня находится 2 327 из 3 607 многоквартирных домов, то есть абсолютное большинство. Можно констатировать, что именно они фактические монополисты на рынке ЖКХ Севастополя.

В том оправдывают ли «управляшки» ожидания севастопольцев, решил разобраться корреспондент «Севкора».

Штрафы и предписания не помогают

Для оценки эффективности работы управляющих компаний достаточно просто зайти на сайт Госжилнадзора, именно этот орган контролирует и следит за качеством их работы.

Итак, согласно данным из открытых источников только в прошлом году в адрес Госжилнадзора поступило порядка 1500 обращений граждан на некачественную работу управляшек. При этом чаще всего севастопольцы жалуются на их работу осенью и зимой, на этот период приходится почти 1 000 обращений. Это и понятно. Ведь именно осенью мы видим дворы с горами неубранной гниющей листвы, регулярные сбои с запуском систем отопления многоэтажек, а иногда и целых микрорайонов, а зимой – нерасчищенные от снега и зачастую даже не посыпанные пешеходные дорожки и тротуары.

Стоит добавить, что в прошлом году Госжилнадзор выписал более 5000 предостережений и протоколов в связи с некачественной работой управляшек. Получается, что каждый день управляющие компании города получают по 20 таких предписаний.

Наглядным доказательством всего вышеизложенного стала прошла неделя, когда в городе в кои-то веки выпал снег. Тем не менее, управляшки не справились даже с уборкой исторической части города: от снега была расчищена незначительная часть дворов и ни один из них не был обработан реагентами.

Хотя трудно сказать, что в остальное время горожане довольны работой своих УК, постоянные «косяки», на которые жалуются жители: убитые подъезды и фасады домов, забитые мусоропроводы, прохудившиеся крыши, грязные дворы, свалки в палисадниках и ночлежки бомжей прямо под окнами жилых домов.

Интересно и то, что согласно действующему законодательству РФ, у управляющих компаний, системно не выполняющих свои обязательства перед жильцами, должна быть отозвана лицензия. Возникает логичный вопрос, если севастопольцы перманентно недовольны работой своих управляшек, почему ни одной из них так и не была отозвана лицензия. Этот вопрос следует напрямую адресовать Госжилнадзору и Горхозу.

Возмущение горожан вызывает и тот факт, что на сегодняшний день на руководящих должностях в государственных УК нет ни одного местного севастопольца, а лишь приезжие, которые как на вахте – приехали заработали денег и уехали. В то же время севастопольцы вынуждены регулярно оплачивать баснословные счета за коммунальные услуги при их постоянно ухудшающемся качестве.

Мало кто знает, но правительство города выделяет колоссальные субсидии управляющим компаниям на обустройство детских и спортивных площадок во дворах. Хотя зачастую состояние всех этих объектов, даже недавно установленных, оставляет желать лучшего.

Нужно четко понимать и то, что безопасность наших детей напрямую зависит от руководства управляшек, потому как именно они подписывают акты выполненных работ. Результаты их деятельности мы видим своими глазами: в большинстве случаев – это низкого качества детские и спортивные площадки, кое-как установленные просто посреди двора, даже без согласования с жильцами дома.

Частники против государственных управляющих компаний

Над тем, что делать с государственными управляющими компаниями, которые работают крайне неэффективно, задумались еще в 2016 году. Тогда решением правительства эти компании были включены в прогнозный план приватизации. Более того, четыре управляющие компании поменяли форму собственности с ГУПа на ООО (например, ООО УК, про работу которой мы уже писали ранее.

Однако смена формы собственности в данном случае оказалось формальной – фактически собственником этих четырех компаний остается правительство Севастополя.

Тем не менее, в 2019 году в правительстве города решили, что приватизировать государственные управляшки не стоит. Об этом заявил тогдашний вице-губернатор Владимир Базаров.

В 2021 году стартовала новая реформа в сфере ЖКХ города, в результате которой органам местного самоуправления будут переданы все 10 государственных управляющих компаний, они станут учредителями этих организаций.

Эти изменения позволят муниципалитетам принимать решения, связанные с владением, пользованием и распоряжением управляющими компаниями. Стоит заметить, что дополнительные средства для осуществления контроля над ними исполнительная власть муниципалитетам не передает.

В департаменте городского хозяйства надеются, что наделение органов местного самоуправления данными полномочиями позволит улучшить качество оказания услуг. Справятся ли специалисты органов местного самоуправления с многократно возросшей нагрузкой большой вопрос. Так как пока что муниципалитеты не справляются с теми полномочиями, которые у них были давно. Речь идет о благоустройстве, ликвидации свалок, содержание пляжей и кладбищ.

Похоже, севастопольцам придется еще долго ждать, когда реальная деятельность управляющих компаний будет соответствовать высоким тарифам, которые они ежемесячно собирают с жителей за свою работу.

Андрей Вознесенский

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