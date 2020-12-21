В Севастополе контролировать управляющие компании теперь будут муниципалитеты

Депутатам надо принять соответствующий закон

В Севастополе планируется принятие закона, который официально закрепит за муниципальными округами контроль за управляющими компаниями. Об этом было сообщено на заседании правительства города, передает Forpost.

Отмечается, что таким образом будет расширен список полномочий муниципальных округов. Отдан контроль и за государственными, и за коммерческими предприятиями по управлению домами.

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Далее шаг за местными депутатами: они должны доработать и принять соответствующий закон.

Напомним, в редакцию «Севкора» неоднократно обращались жители домов, расположенных в микрорайоне Острякова, люди жалуются на недобросовестную работу ООО «Управляющая компания», в ведении которой находятся их дома.

Изображение: infovoronezh.ru