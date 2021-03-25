Оскандалившийся с судом бывший глава Госжилнадзора Севастополя задержан за взятки

Раскрыты схемы с покровительством управляющим компаниям

Бывший главный государственный жилищный инспектор Севастополя обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю.

«С ноября 2018 года по февраль 2021 года действующее на тот момент должностное лицо лично получил взятку в виде денег, а также имущества на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей за оказание общего покровительства управляющим компаниям, за предупреждение о поступающих жалобах, запланированных проверках и непревлечение к административной ответственности», — отметили в пресс-службе..

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он был задержан 24 марта, ему предъявлено обвинение.

СК и МВД при поддержке Росгвардии проводят обыски и иные оперативные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступной схеме. Изъяты сведения, представляющие интересы для следствия.

Имя подозреваемого в СК не назвали. В СМИ предположили, что речь идет о бывшем руководителе главного управления Государственного жилищного надзора Севастополя Дмитрии Янькове. Как уже сообщало наше издание, он был уволен с должности 15 марта после того, как подал в суд на жительницу Севастополя, пожаловавшуюся на его работу.

Ольга Сурикова