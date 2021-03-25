В Севастополе на пожаре спасли 9 детей

Одному ребенку понадобилась медицинская помощь

В Севастополе днем 24 марта поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже шестиэтажного дома, расположенного на улице Героев Севастополя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе.

По прибытию пожарные вскрыли дверь и обнаружили, что горит домашняя утварь на площади 5 квадратных метров.

«Параллельно сотрудники МЧС предприняли спасение и эвакуацию жильцов соседних квартир, так как в подъезде имелось сильное задымление. На свежий воздух были выведены 20 человек – в том числе 9 детей. Спасены 9 человек – среди них двое детей – использовались устройства, обеспечивающие защиту органов дыхания и зрения», – указано в сообщении ГУ МЧС по Севастополю.

«Всех спасённых пожарные передали для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи. «Госпитализирован один ребёнок – его состояние удовлетворительное», – добавили в пресс-службе.

До прибытия пожарных из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались две девушки, перебравшись на соседний балкон.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сурикова

Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе