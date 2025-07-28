Управляющие компании хотят продавать долги граждан за ЖКУ

Долги россиян за ЖКУ захотели продавать коллекторам

Управляющие компании, жалуясь на растущую задолженность граждан по коммунальным платежам, просят власти разрешить переуступать права требования по таким обязательствам третьим лицам, в том числе коллекторам.

23 июля 2025 года председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой письма с просьбой внести поправки в п. 18 ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Сейчас этот пункт запрещает управляющим компаниям (УК) уступать право требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам, инициаторы же просят органы власти снять этот запрет, пишет «Коммерсант».

В Минстрое, отмечается, пообещали рассмотреть обращение.

Эксперты уже усмотрели риски для россиян в случае принятия поправок. И один из них — передача задолженности недобросовестным коллекторам.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai