Генпрокурор поручил проверить правомерность роста тарифов ЖКХ

Генпрокуратура намерена пресекать в российских регионах необоснованное повышение тарифов коммунальщиками.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве поясняют, что, несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в некоторых регионах счета за коммунальные услуги значительно выше.

Первоочередное внимание Генпрокуратура обратит на включении в тарифы ЖКХ необоснованных расходов коммунальщиков. Такие случаи будут пресекаться.

Напомним, в Севастополе с 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги.

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Ольга Сурикова