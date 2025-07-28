В Резервном после требования прокуратуры оборудуют остановочный пункт

Городское хозяйство
28-07-2025

По требованию прокуратуры города Севастополя ведутся работы по оборудованию остановочного пункта «с. Резервное». 

Надзорным ведомством установлено, что остановочный пункт «с. Резервное» на дороге Ялта — Севастополь не был оборудован необходимыми элементами: отсутствовали пешеходный переход, освещение, переходно-скоростные полосы.

Прокуратура направила иск о возложении на ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» обязанностей по устранению нарушений, а на дептранс —  профинансировать указанные мероприятия.

Иск прокурора удовлетворен.

Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства. В настоящее время производятся работы по оборудованию остановочного пункта «с. Резервное» всеми необходимыми элементами.

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Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Севастополя