В Резервном после требования прокуратуры оборудуют остановочный пункт

По требованию прокуратуры города Севастополя ведутся работы по оборудованию остановочного пункта «с. Резервное».
Надзорным ведомством установлено, что остановочный пункт «с. Резервное» на дороге Ялта — Севастополь не был оборудован необходимыми элементами: отсутствовали пешеходный переход, освещение, переходно-скоростные полосы.
Прокуратура направила иск о возложении на ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» обязанностей по устранению нарушений, а на дептранс — профинансировать указанные мероприятия.
Иск прокурора удовлетворен.
Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства. В настоящее время производятся работы по оборудованию остановочного пункта «с. Резервное» всеми необходимыми элементами.
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Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Севастополя