Как загораются звезды: интервью с президентом федерации художественной гимнастики города Севастополя

В этом году художественная гимнастика в Севастополе переживает новый виток развития благодаря кадровым изменениям и амбициозным планам нового президента федерации Евгении Чикиной, мастера спорта, которая возглавила организацию, чтобы вывести этот вид спорта на новый уровень. Под её руководством федерация уже начала активно формировать сильную команду и участвовать в значимых событиях, включая внеочередную конференцию Федерации гимнастики России в Москве, где были определены новые векторы развития.

С насыщенным графиком соревнований и успехами севастопольских гимнасток, таких как финалистка первенства России Варвара Путинцева, город готовится к дальнейшему росту и популяризации этого изящного спорта.

Как вы, как новый президент федерации художественной гимнастики Севастополя, оцениваете итоги внеочередной конференции Федерации гимнастики России и какие новые векторы развития вы намерены внедрить в регионе?

Евгения Чикина:

«В конце мая гимнастическое сообщество страны собралось в Москве для участия во внеочередной конференции объединённой Федерации гимнастики России.

На мероприятии встретились более 300 делегатов из 84 субъектов страны — представители всех гимнастических дисциплин: спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Я также стала участником внеочередной конференции, в ходе которой под руководством руководителя Дирекции по виду спорта «Художественная Гимнастика Федерации Гимнастики России» — Натальи Абрамовой были определены новые векторы развития этого прекрасного вида спорта. Эта конференция стала точкой отсчёта для нового этапа в истории гимнастики России. Всего за 8 месяцев федерации удалось сформировать сильную команду и реализовать множество важных изменений – и это только начало!»



График спортивных соревнований был и продолжает быть насыщенным. Чем и кем отличился последний сезон?

Евгения Чикина:



«Севастопольские спортсменки участвовали в Первенстве и Чемпионате ЮФО, Первенстве и Чемпионате России, а также участвовали в многочисленных всероссийских соревнованиях. На первенстве России в Казани наша спортсменка, работающая по программе первого взрослого разряда, Варвара Путинцева стала финалисткой в своей возрастной категории, а также вошла в состав запасных гимнасток предюниорской сборной Российской Федерации.

В летний и каникулярный период у тренеров и спортсменок короткий отпуск, а после перерыва девочек ждут учебно-тренировочные сборы. Расслабляться им совершенно некогда! Отдельно отмечу, что команда групповых упражнений по программе мастеров спорта будет готовиться к участию в всероссийских соревнованиях»

Какие планы по развитию федерации вы ставите перед собой и девочками?

Евгения Чикина:



«Планы по развитию федерации на год обычно включают несколько ключевых направлений. Везде важна структура и система. В спорте особенно. Поэтому вот четкий план нашей работы. Первое – развитие массового спорта. Это проведение детских и юношеских турниров для привлечения новых спортсменок, организация мастер-классов для спортсменок в регионе, а также поддержка секций и клубов.

Второе – подготовка сборной города, что включается в себя участие в соревнованиях различного уровня, проведение учебно-тренировочных сборов для повышения мастерства и внедрение новых методик подготовки с учётом современных тенденций.

Третье – судейство и тренерский состав. Нужно постоянно повышать квалификации судей и тренеров через семинары и аттестации. Еще важно идти в ногу со временем, а значит пересматривать системы судейства. Например, применять новейшие технологии.

Четвертое – популяризация художественной гимнастики. Это не только сотрудничество со СМИ, но и проведение открытых уроков, фестивалей для детей. Ну и завершим пятым блоком — инфраструктура и финансирование. Наши чемпионки нуждаются в новом оборудовании, костюмах и, конечно, комфортных помещениях. Поэтому мы ставим себе задачу не только через спонсоров и партнёров модернизировать нашу систему, но и участвуем в программах грантовой поддержки для талантливых гимнасток. Мы работаем последовательно, профессионально, наших девочек замечают и отмечают на всероссийских соревнованиях. И это, я считаю, главный показатель, что мы на правильном пути!»

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