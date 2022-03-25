Управляющая компания Балаклавы оштрафована за ненадлежащие содержание домов

Нарушения устранены

Прокуратура Балаклавского района после обращений граждан провела несколько проверок и устранила нарушения жилищного законодательства в деятельности управляющих компаний.

Так, ведомством была проверена деятельность ООО «Управляющая компания Балаклавского района».

Установлено, что УК не соблюдаются лицензионные требования по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома:

в подъезде в доме № 2 по ул. Квартальный проезд находились в неудовлетворительном состоянии. В ходе выезда на место выявлены повреждения стен фасада и цоколя, частичное отсутствие облицовочной плитки и козырьков, факт засорения трубы ливнестока.

Надзорным ведомством в отношении и.о. гендиректора ООО «УК Балаклавского района» возбуждено админдело за «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Должностное лицо привлечено к ответственности, нарушения устранены.

Напомним, ранее сообщалось, что дворники Балаклавского района не получает зарплату несколько месяцев.

Ольга Сурикова