В мире

Медведев: Введение в России смертной казни будет зависеть от ситуации

25-03-2022
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Будущее непредсказуемо

Россия может пересмотреть целый ряд внутренних законов для возвращения смертной казни в случае необходимости. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

Медведев отметил, что после выхода России из Совета Европы ограничений для возвращения смертной казни в РФ теперь нет, но пока данный вопрос не стоит на повестке.

«Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что на эту тему есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция. И при изменении криминогенной ситуации, могут быть пересмотрены положения Конституционного суда.

«Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — сказал Медведев.
 
Собеседник агентства напомнил, что Советский Союз после войны отменял смертную казнь, но ненадолго: сказался рост насильственных преступлений, в том числе убийств.
 
«Что будет в будущем, я не знаю», — заключил он.
 
Ольга Сурикова

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