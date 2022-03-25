Медведев: Введение в России смертной казни будет зависеть от ситуации

Будущее непредсказуемо

Россия может пересмотреть целый ряд внутренних законов для возвращения смертной казни в случае необходимости. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

Медведев отметил, что после выхода России из Совета Европы ограничений для возвращения смертной казни в РФ теперь нет, но пока данный вопрос не стоит на повестке.

«Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что на эту тему есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция. И при изменении криминогенной ситуации, могут быть пересмотрены положения Конституционного суда.