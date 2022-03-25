В Севастополе в преддверии туристического сезона решали проблему с вывозом мусора

Уборки контейнерных площадок и свалок

В прокуратуре Севастополя накануне летнего сезона была обсуждена проблема обращения с отходами производства и потребления.

Заседание прошло под председательством зампрокурора Игоря Емельянова, с участием главы горхоза Евгения Горлова, представителей структурных подразделений правительства и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Емельянов подчеркнул, что для Севастополя сейчас являются острыми вопросы обеспечения надлежащего содержания контейнерных площадок, ликвидации и недопущения несанкционированных свалок, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Участники совещания комплексно обсудили процесс реализации на территории города схемы обращения с отходами, вопросы реализации контрольных и профилактических функций, организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, тарифного регулирования его услуг, проблемы эксплуатации мусорного полигона в Первомайской балке», — уточнили в ведомстве.

По итогам совещания дано поручение принять дополнительные меры для повышения эффективности деятельности служб и ведомств, уполномоченных обеспечивать безопасное обращение с отходами на территории города.

Напомним, ранее сообщалось, что горхоз Севастополя целенаправленно экономит на вывозе мусора и контейнерных площадках.

Ольга Сурикова