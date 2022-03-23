Горхоз разъяснил, по чьей вине дворники в Балаклаве не получают зарплату

Дело еще находится в суде

После появления в СМИ информации о том, что дворники в Балаклавском районе на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату, департамент городского хозяйства опубликовал разъяснения по данной ситуации.

В горхозе подчеркнули, что ООО «УК «Балаклавского района» в рамках договора с ИП Фульга проводила выплаты за оказание услуг по содержанию придомовой территории и мест общего пользования.

«Что касается указанных в СМИ дворников — они не являются сотрудниками УК, а являются работниками, привлеченными ИП для исполнения договорных обязательств перед УК. Таким образом, ИП несет обязанность по выплате своим работникам заработной платы. У УК нет трудовых обязательств перед указанными лицами, что подтверждается проверками соответствующих правоохранительных и контрольных органов», — говорится в сообщении департамента.

Также указывается, что УК предоставила сведения о расчетах по заключенным договорам с ИП Фульга в Арбитражный суд Севастополя, где на сегодня находится рассмотрение исковых заявлений индивидуального предпринимателя к ООО о взыскании задолженности на услуги по содержанию придомовой территории и мест общего пользования.

Ольга Сурикова