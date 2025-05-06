Украинские военные не исключают ударов 9 мая, но сомневаются в успехе атаки на Москву

Севастополь, 6 мая 2025 года. Высокопоставленный представитель сил обороны Украины заявил в интервью The Washington Post, что страна рассматривает возможность военных действий 9 мая, однако шансы на успешную атаку на Москву оцениваются как низкие. Американские журналисты привели его слова в своей статье.

По словам украинского военного, все российские системы ПВО сосредоточены на защите столицы, что делает прорыв маловероятным. «Даже если будет попытка, она не увенчается успехом», — отметил источник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса.

Вместе с тем он предположил, что удары могут быть нанесены по другим регионам России, но не уточнил, каким именно.

Ранее, в ночь на 3 мая, Украина уже предприняла одну из самых масштабных атак за последние месяцы: с 22:00 до 05:00 силы ПВО РФ отразили массированный налёт беспилотников и ракет по югу России. По данным Минобороны, всего было уничтожено 170 украинских беспилотников самолетного типа, из них 96 — над Крымом. Также в небе над Краснодарским краем сбито 47 дронов, над Ростовской областью — 9, по 8 — над Брянской и Курской областями, и ещё 2 — над Белгородской.

Кроме того, в акватории Черного моря были перехвачены 8 крылатых ракет Storm Shadow и 3 ракеты «Нептун-МД». В период с 02:00 до 05:00 огневыми средствами Черноморского флота уничтожены 14 украинских морских дронов.

Напомним, ранее источники Financial Times сообщали, что Владимир Путин предложил остановить боевые действия на Украине вдоль текущей линии фронта. Однако пресс-секретарь президента РФ опроверг эту информацию.

Дмитрий Островский

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