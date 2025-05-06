Посетитель бара стал невольным участником драки и остался без телефона

К 43-летнему посетителю одного из местных баров на улице подошли двое молодых ребят и спровоцировали драку.

В потасовке мужчина уронил свой смартфон на землю и этим сразу воспользовался второй незнакомец. Он незаметно похитил гаджет и скрылся вместе со своим приятелем.

Потерпевший заметил пропажу телефона стоимостью 20 тысяч рублей и обратился в полицию.

Полиция задержала одного из участников и изъяла украденный смартфон. Нарушителем закона оказался 23-летний мужчина. Его 21-приятелю грозит уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.

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