Путин предложил заморозить бои на Украине по линии фронта — FT

Владимир Путин предложил остановить боевые действия на Украине вдоль текущей линии фронта, сообщили источники Financial Times. Это часть переговоров с командой Дональда Трампа. Дмитрий Песков подтвердил: «Работа с американцами идет, но она сложная и не публичная».

США после встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом предложили признать Крым российским и контроль Москвы над частями четырех регионов. 17 апреля в Париже Вашингтон обсудил урегулирование с Украиной и Европой, предложив заморозить линию фронта и разместить миротворцев не-НАТО вдоль демилитаризованной зоны на 1000 км, пишут WP и WSJ.

23 апреля в британской столице пройдут переговоры США, Украины, Великобритании и Франции. Спецпосланник США Кит Келлог представит Вашингтон, так как госсекретарь Марко Рубио занят. После Парижа Рубио звонил Сергею Лаврову, чтобы держать Москву в курсе. Трамп назвал последние встречи «очень хорошими» и обещал детали скоро. Спецпосланник Уиткофф снова едет в Москву.

Москва и Киев ранее отвергали заморозку. Зеленский против признания Крыма, а Лавров заявил, что Конституция РФ не позволит оставить линию фронта как есть.

Дмитрий Островский

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