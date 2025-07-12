Украина получит дальнобойное вооружение от Германии к концу июля — генерал ФРГ

Украинская армия может получить первые дальнобойные системы вооружения от Германии уже в конце июля. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг — глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ, передаёт ТАСС.

По словам военного, в пятницу состоялась церемония подписания соглашения между украинской промышленностью и оборонным ведомством страны. Проект финансирует Германия.

«Мы запустили эту инициативу в конце мая, и уже в конце этого месяца ВСУ получат первые системы вооружения большой дальности — а затем и в гораздо большем количестве, выражающемся трёхзначным числом», — сказал Фройдинг.

Он считает, что новые поставки значительно усилят противовоздушную оборону Украины и её возможности в ближайшие недели. Также, по его мнению, Киеву необходимы системы, «способные проникать вглубь территории РФ и атаковать склады, командные пункты, аэродромы, самолёты».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в курсе на милитаризацию страны: «Лишь бы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами», — сказал министр, комментируя слова Мерца о том, что дипломатические пути решения украинского конфликта якобы исчерпаны.

Немецкое издание Bild на днях опубликовало секретный список оружия, которое Киев хочет получить от ФРГ. Среди запрошенного — четыре установки IRIS-T, две тысячи ракет к ним, 200 тысяч 40-мм патронов и другие боеприпасы.

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