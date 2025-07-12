Аномальная жара добралась до Крыма — до +39

На юге России продолжается аномальная жара — в Крыму температура воздуха поднимается до +39°, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экстремально жаркая погода сохранится минимум до вторника. По данным синоптиков, температура до +42° ожидается в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях. В Дагестане прогнозируют до +43°, в Адыгее — до +39°, в Сочи и Сириусе — до +37°.

Жаркая волна захватила и центр России — в Воронежской и Тамбовской областях в субботу воздух прогреется до +40°. В ряде регионов Центрального федерального округа и на Волге — до +38°.

Особое внимание метеорологи обращают на Калмыкию: из-за пересохшей почвы там возможны пыльные бури при ветре 15–20 м/с, температура — до +43°.

Вильфанд подчеркнул, что аналогичная ситуация сохраняется и на Северном Кавказе — жара в пределах 38–40 градусов.

Дмитрий Островский

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