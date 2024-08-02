Целью ракетной атаки ВСУ был спальный район Севастополя

«Цели у них отнюдь не военные: в прошлый раз был пляж, в этот — спальный микрорайон», — губернатор Севастополя прокомментировал ночную ракетную атаку на город

Губернатор Михаил Развожаев высказал мнение, что ВСУ и их западные кураторы специально приурочили к православному празднику.

Прошлый удар, когда ракета попала по пляжу в Учкуевке, был нанесен на Троицу, а сегодня Ильин день — один из самых значимых православных праздников, и День Воздушно-десантных войск России.

«Удар нанесли американскими ракетами ATACMS с кассетными и фугасными зарядами. Цели у них отнюдь не военные: в прошлый раз был пляж, в этот — спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница», — заявил Развожаев.

Он отметил, что при этом все цели были сбиты.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс0служба губернатора Севастополя