Часть ракеты ATACMS упала на крышу 9-тиэтажки на улице Симонок

Спецоперация на Украине
02-08-2024
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После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу 9-ти этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS.

Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал.

На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения.

После того, как спецслужбы закончат работы — все смогут вернуться домой, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также сегодня перекрыта часть проспекта Генерала Острякова из-за  разлетевшихся суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. Проводится эвакуация части жителей проспекта, которые проживают рядом с упавшей частью ракеты.

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Ольга Сурикова

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