Художественной галерее на мысе Хрустальном выделили более 480 млн рублей на приобретение картин

Российская государственная художественная галерея, расположенная на мысе Хрустальном в Севастополе, получит свыше 480 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку произведений искусства и создание новых экспозиций.

Финансирование позволит существенно пополнить коллекцию галереи и организовать постоянную картинную галерею, открытие которой запланировано на первое полугодие 2026 года. В рамках развития музейного комплекса также будет открыт центр образования и творчества, а также центр цифрового искусства.

Проект реализуется по поручению Президента России и входит в состав культурного кластера на мысе Хрустальном, который объединит Российскую государственную художественную галерею, Академию хореографии и Театр оперы и балета.

Фото: пресс-служба правительства РФ

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