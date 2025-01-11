45  беспилотников сбили этой ночью над Черным и Азовским морями

За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 31 беспилотник над Черным морем, 14 — над Азовским морем и еще один дрон сбит над Республикой Крым, сообщили в Минобороны России.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 над территорией России.

По 16 БпЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 4 – над территорией Белгородской области, 2 БпЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области.

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Ольга Сурикова

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