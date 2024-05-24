Ученики севастопольской детской школе искусств выбрали Хранителей

Церемония выбора Хранителей нового Херсонеса прошла впервые. Традицию по предложению руководителя театральной школы Владимира Машкова переняли у Московской театральной школы Олега Табакова. Там каждый студент выбирает великого актера прошлого, изучает его работы и биографию, и в процессе обучения мастер становится для ученика незримым наставником и вдохновителем, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Севастопольские ученики актерского класса школы с помощью жеребьевки выбрали Хранителей — актеров, чья судьба так или иначе была связана с Севастополем. Дети выбирали Фаину Раневскую, которая выступала на сцене театре им. А.В.Луначарского, Владимира Высоцкого, который снимался в нашем городе в кино, Юрия Никулина, а также актеров севастопольских театров: Анатолия Подлесного, Евгения Кара-Гяур, Людмилу Шкуркину.

Память о каждом из них будут хранить ученики школы, которым предстоит изучить творчество и связь актеров с Севастополем.

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Ольга Сурикова