Севастопольские тхэквондисты привезли с соревнований 21 медаль

Севастопольские спортсмены привезли домой 21 медаль с Кубка Кавказа по тхэквондо МФТ.

В турнире принимали участие 820 участников из 13 регионов России, а также Армении и Абхазии.

15 севастопольских тхэквондистов взяли одну золотую, десять серебряных и десять бронзовых наград.

Разбивание досок (сила удара):

1 место Виталий Заставный;

2 место Михаил Шелякин;

3 место Дмитрий Бессонов;

3 место Никита Чемодуров.

Спарринг:

3 место Максим Волченко;

3 место Артём Вараксин;

3 место Виктория Бессонова.

Постановочный спарринг:

2 место Артём Вараксин;

2 место Максим Волченко;

2 место Владислав Боровков;

2 место Никита Чемодуров.

Туль:

2 место Дмитрий Бессонов;

2 место Виктория Бессонова;

2 место Семён Вараксин;

2 место Денис Зубов;

2 место Варвара Сироватка;

3 место Виталий Заставный;

3 место Климентий Качканов;

3 место Алексей Лапшин;

3 место Андрей Омалиновский;

3 место Михаил Шелякин.



Поздравляем спортсменов и их тренеров!