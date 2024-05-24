Севастопольские тхэквондисты привезли с соревнований 21 медаль

Севастопольские спортсмены привезли домой 21 медаль с Кубка Кавказа по тхэквондо МФТ.
В турнире принимали участие 820 участников из 13 регионов России, а также Армении и Абхазии.
15 севастопольских тхэквондистов взяли одну золотую, десять серебряных и десять бронзовых наград.
Разбивание досок (сила удара):
1 место Виталий Заставный;
2 место Михаил Шелякин;
3 место Дмитрий Бессонов;
3 место Никита Чемодуров.
Спарринг:
3 место Максим Волченко;
3 место Артём Вараксин;
3 место Виктория Бессонова.
Постановочный спарринг:
2 место Артём Вараксин;
2 место Максим Волченко;
2 место Владислав Боровков;
2 место Никита Чемодуров.
Туль:
2 место Дмитрий Бессонов;
2 место Виктория Бессонова;
2 место Семён Вараксин;
2 место Денис Зубов;
2 место Варвара Сироватка;
3 место Виталий Заставный;
3 место Климентий Качканов;
3 место Алексей Лапшин;
3 место Андрей Омалиновский;
3 место Михаил Шелякин.
Поздравляем спортсменов и их тренеров!