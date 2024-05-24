Севастопольские тхэквондисты привезли с соревнований 21 медаль

Спорт
24-05-2024
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Севастопольские спортсмены привезли домой 21 медаль с Кубка Кавказа по тхэквондо МФТ. 

В турнире принимали участие 820 участников из 13 регионов России, а также Армении и Абхазии.

15 севастопольских тхэквондистов взяли одну золотую, десять серебряных и десять бронзовых наград.

Разбивание досок (сила удара): 
1 место Виталий Заставный;
2 место Михаил Шелякин;
3 место Дмитрий Бессонов; 
3 место Никита Чемодуров. 

Спарринг:
3 место Максим Волченко; 
3 место Артём Вараксин; 
3 место Виктория Бессонова. 

Постановочный спарринг:
2 место Артём Вараксин; 
2 место Максим Волченко;
2 место Владислав Боровков; 
2 место Никита Чемодуров.

Туль:
2 место Дмитрий Бессонов; 
2 место Виктория Бессонова;
2 место Семён Вараксин;
2 место Денис Зубов; 
2 место Варвара Сироватка; 
3 место Виталий Заставный; 
3 место Климентий Качканов; 
3 место Алексей Лапшин; 
3 место Андрей Омалиновский; 
3 место Михаил Шелякин.
 
Поздравляем спортсменов и их тренеров!

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