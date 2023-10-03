Севастопольская школа искусств первый учебный год начала с гимна от Ильи Резника

Стартовал первый учебный год в Севастопольской детской школе искусств. К обучению приступили 660 детей, также здесь уже занимаются 300 учеников художественной школы, рассказали в пресс-службе правительства города.

Для учеников оборудованы по последнему слову техники: 15 аудиторий живописи, 12 производственных художественных и ремесленных мастерских, 5 компьютерных классов, библиотечно-информационный центр, выставочный и конференц-залы

Обучение ведется по пяти предпрофессиональным программам: по дизайну, искусству театра, хореографическому творчеству, архитектуре и декоративно-прикладному творчеству, а также есть семь общеразвивающих программ для детей разных возрастов.

Эту школу подарил Севастополю Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». Шефство над школой руководитель Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков. Его команда принимала участие в отборе ребят на театральное отделение, добавили в пресс-службе.

Гимн для школы написали Народный артист России Илья Резник и севастопольский композитор Александр Батрак.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя