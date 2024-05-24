95% севастопольских выпускников пришли на экзамен

В Севастополе 23 мая стартовало проведение Единого государственного экзамена.

Несмотря на разрешение для учеников 9, 11 классов отказаться от сдачи экзамена 513 выпускников все же решили прийти на ЕГЭ по химии, литературе и географии. Для ребят работали три пункта, расположенные на базе школ №22, №32 и №45, говорится в сюжете телеканала «НТС».

На первые экзамены пришли 95% от заявленных ранее выпускников. Сдать химию пожелали 262 человека, литературу – 186, географию – 65.

«В первый день, можно сказать, что ребята для себя взяли основной вектор на поступление по результатам Единого государственного экзамена. Мы всегда об этом говорили, и в последние дни об этом часто говорим: ребята готовились к экзаменам, это настоящий труд, это плодотворный труд, и остался последний шаг для достижения цели. Ребята готовы, и основной призыв, который мы родителям делали – это вселять уверенность в детей», — отметил и. о. директора департамента образования и науки Правительства Севастополя Максим Кривонос.

Для принимающие участие в ЕГЭ разработали особые условия с учетом мер безопасности. В случае объявления воздушной тревоги экзамен будет приостановлен, а школьников направят, при этом сотрудники комиссии засекут длительность вынужденного перерыва. После завершения тревоги ребятам продлят экзамен на время вынужденного отсутствия. Пользоваться шпаргалками и мобильными устройствами в убежище строго запрещено.

Также выпускники могут принять решение покинуть пункт проведения ЕГЭ. Тогда сдавать экзамен придется в один из резервных дней.

Ольга Сурикова