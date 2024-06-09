В Бахчисарае построят новый квартал в 50 Га стоимостью в 28 млрд рублей

С полей ПМЭФ делегация Крыма привезла глобальный инвестпроект.

В Бахчисарае планируется построить новый жилой комплекс, который сможет вместить до 15 тысяч человек.

Глава администрации города Дмитрий Скобликов сообщил, что дома в этом комплексе будут выполнены в восточном стиле, а также планируется возведение мечети и гостиницы на его территории. Ранее было заявлено, что в Бахчисарае появятся два новых микрорайона, один из которых будет возвышаться в живописном месте.

«Планируется создание двух новых микрорайонов, каждый из которых будет иметь свои особенности. Один из них, 9-й по счету, занимает площадь около 55 гектаров и расположен между улицей Мира и водохранилищем. Также планируется использование территории через дорогу, где находятся старые сады, для комплексной застройки», — отметил Скобликов.

Он также сообщил, что инвестор для проекта был выбран в начале текущего года. План застройки будет опубликован на официальных страницах Скобликова в соцсетях, чтобы все могли ознакомиться с ним.

«На улице Мира планируется строительство высотных домов с 10–12 этажами. Ближе к водохранилищу будет создана малоэтажная жилая застройка, состоящая из домов до пяти этажей. Вокруг водохранилища будут обустроены большие зоны для прогулок, набережная и несколько парковых зон. Также в непосредственной близости будут расположены коттеджные поселки», — дополнил руководитель подробностями.

Он поделился, что в новом микрорайоне появятся школа, детский сад, ледовый дворец и спортивные объекты.

Он также отметил, что стиль нового микрорайона будет отражать богатую историю Бахчисарая и смешение традиций. Дома до пяти этажей и коттеджные поселки будут оформлены в восточном стиле.

Он заверил, что строительство планируется начать во втором полугодии 2025 года. В настоящее время происходит разработка плана территории и проведение подготовительных работ. Он уверен, что первые результаты будут видны через два с половиной — три года.

Напомним, по итогам прошлогоднего ПМЭФ было принято решение о строительстве новых 12 домов в Партените на средства инвесторов. По замыслу застройщика, новый жилой проект комфорт-класса призван сделать жизнь на Южном берегу Крыма доступной для широкого круга покупателей.

Прямо сейчас возводиться новый квартал в Севастополе на улице Колобова. В рамках первой очереди будут построены два дома высотой в 8 и 10 этажей. Здание будет состоять из 21 корпуса с однокомнатными и двухкомнатными квартирами.

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Дарья Тимофеева

Фото: pxhere.com