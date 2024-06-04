В Севастополе хотят ввести отдельный тариф на проезд для туристов

В Севастополе тариф на проезд в общественном транспорте отличается от экономически обоснованного на 50%. При этом за 2023 год правом на бесплатный проезд воспользовались свыше 127 тысяч человек. Об этом было сообщено в ходе заседания правительства города.

«В 2023 году на возмещение транспортным организациям затрат, возникающих в связи с оказанием социальной поддержки отдельным категориям граждан по льготному проезду, было направлено 1,1 млрд рублей», — доложил и.о. директора Департамента финансов Алексей Плотников.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что город вкладывает серьезные ресурсы в субсидирование поездок на общественном транспорте для местных жителей, поэтому нужно разработать систему разделения на резидентов и нерезидентов.

«Все возможно сейчас с цифровыми технологиями, к которым мы движемся. Потому что все-таки это начинается уже несправедливым быть. Понятно, что сейчас туристический поток снижен, но за счет города оплачивать 50% проезда туристам – не очень правильно», — считает глава города.

Он подчеркнул, что туристы в городе должны «источником прибыли для бюджета, а не источником расходов постоянных».

Напомним, в бюджете Севастополя на 2024 год заложено введение единого тарифа на проезд в общественном транспорте города. Жители сельской местности перестали переплачивать за километраж.

Ольга Сурикова

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