Водителей общественного транспорта Севастополя оденут на 4,5 млн рублей

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» разместило заявку на пошив фирменной брендированной формы для водителей автобусов и троллейбусов города общей стоимостью 4 479 600 рублей на сайте госзакупок.

В рамках лота «Севэлектроавтотрнас» ищет поставщиков, которые сошьют для водителей и кондукторов 140 рубашек, 140 брюк, 80 кепок, 80 жилетов, 60 зимних курток и 60 зимних шапок.

Согласно документам, приложенным к лоту, стоимость одной рубашки для водителя троллейбуса варьируется от 8 до 9 тыс. рублей, столько же примерно стоит и пара брюк, а вот стоимость зимней шапки составит всего 3,5 тыс. рублей, в то время как зимней куртки 10,5 тыс. рублей.

Примечательно, что на фирменной форме будет размещен герб Севастополя, а также вышитый логотип «Транспорт Севастополя». Содержатся в техзадании и эскизы, которым должна будет соответствовать будущая форма.

Напомним, в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры прорабатывается вопрос возвращения ночного тарифа, когда общественный транспорт ходил круглосуточно, но по двойному тарифу.

Дарья Тимофеева

Фото: Транспорт Севастополя