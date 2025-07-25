ЦБ снизил ключевую ставку до 18%: деньги всё ещё дорогие, но чуть менее

Центробанк России пошёл на второе подряд снижение ключевой ставки — теперь она составляет 18% годовых. В июне ставка уже опускалась с 21 до 20%. Регулятор объяснил своё решение замедлением инфляционного давления и охлаждением спроса.

При этом Банк России не спешит сигнализировать о смягчении курса: инфляция, хотя и снижается, всё ещё остаётся выше цели, а ожидания населения — высоки. Поэтому денежно-кредитная политика, по словам ЦБ, пока останется жёсткой.

По базовому сценарию регулятор видит ставку в диапазоне 18,8–19,6% в 2025 году и 12–13% — в 2026-м. Инфляция, согласно обновлённому прогнозу, составит 6–7% в этом году и вернётся к целевым 4% — в следующем.

Эксперты считают, что снижение ставки продолжится — вплоть до 14% к концу года, если инфляция и дальше будет идти на спад. Однако и внешнеэкономические риски, и ситуация на рынке труда пока не позволяют ЦБ расслабиться.

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Напомним, Севастополь занял 80-е место из 85 в новом рейтинге доступности ипотеки. Местные жители берут ипотеку реже почти всех в стране — всего 6,8 кредитов на тысячу экономически активных человек за год.

Дмитрий Островский

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