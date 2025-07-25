Костин предложил прощаться с «Кузнецовым»: ремонт авианосца признан бессмысленным

Авианосец «Адмирал Кузнецов» во время ремонта на территории мурманского 35-го судоремонтного завода (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», похоже, окончательно приплыл. Глава ВТБ и председатель совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андрей Костин в интервью «Коммерсанту» заявил: ремонт корабля, которому больше 40 лет, не имеет смысла.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — отметил Костин.

Корабль стоял в ремонте с 2018 года на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. За это время он пережил и неудачную модернизацию, и пожар, и утраты истребителей в ходе сирийской кампании. Планировалось, что авианосец вернётся в строй в 2022 году, но сроки переносились снова и снова. Стоимость реконструкции оценивалась в 20 млрд рублей.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» — это не просто корабль, а символ целой эпохи. Спущенный на воду в 1985 году, он мог принимать до 28 самолётов и 24 вертолёта, обеспечивал прикрытие флота и поддерживал морские операции. Теперь его дальнейшая судьба — между списанием и возможной продажей.

В июле «Известия» уже сообщали, что ремонт «Кузнецова» фактически остановлен. А бывшие военачальники, в том числе экс-командующий ТОФ Сергей Авакянц, считают отказ от авианосцев оправданным: якобы современная война требует не гигантских палуб, а дронов и точных алгоритмов. Что ж, если «Кузнецов» и уйдёт на покой, то точно — в анналы истории флота.

Дмитрий Островский

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